Visoke zmage Finske, Češke in Kanade, Andrighetto s štirimi goli

Avstrijci so se dobro upirali favorizirani Kanadi do zadnje tretjine. Z zadetkom Vinzezna Rohrerja v 12. minuti so celo vodili, a je potem Kanada v drugi tretjini z dvema goloma in predvsem v zadnji s še tremi med 49. in 59. minuto le potrdila status favorita. Avstrija z dosedanjimi predstavami vseeno ostaja eno prijetnejših presenečenj turnirja.

V tej skupini vodita Kanada in Švedska s polnim izkupičkom 12 točk s štirih tekem.

Na Danskem je Švica dosegla tretjo zmago; v sosedskem obračunu je premagala doslej neporaženo Nemčijo. Nemci so igrali brez poškodovanega zvezdnika Lukasa Reichla in izgubili z 1:5. Skorajda sam je Nemce premagal Sven Andrighetto, ki je dosegel štiri gole. Tri v drugi tretjini med 26. in 35. minuto, enega pa še v zadnji.

Češka pa je v večerni tekmi rutinsko s 6:1 premagala novince v skupini Madžare in je zdaj z 11 točkami prva v tej skupini.