Visoki zmagi Švice in ZDA

Slovenski hokejisti proti Avstrijcem do pomembne točke

Iz te skupine sta že četrtfinalista Švedska in Kanada z 18 in 15 točkami, Finska pa zelo blizu z 11 po petih tekmah.

Izgubljena točka pa bo morda usodna za boj Avstrije za četrtfinale. Avstrija je zdaj namreč pri sedmih točkah, Slovaška prav tako, Latvija pa je z večerno zmago prav proti Slovaški s 5:1 zdaj pri devetih točkah. Vse te ekipe so že odigrale šest tekem.

Američani so slavili visoko zmago proti Kazahstanu

V skupini B v Herningu so Američani z učinkovito drugo tretjino, ko so dosegli pet golov, premagali Kazahstan s 6:1. Švicarji pa so v večerni tekmi zlahka odpravili Madžarsko kar z desetimi doseženimi goli.

Švicarji so zdaj prvi na lestvici s 16 točkami, Američani in Čehi (s tekmo manj) jih imajo po 14. Te tri ekipe imajo četrtfinale zagotovljen, za zadnje mesto se bosta borili Danska in Nemčija.