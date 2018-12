Vitezi končali serijo Kraljev, gol Kopitarja v Staples Centru premalo

Vegas Golden Knightsi, za katere sta gol in podajo prispevala Alex Tuchin Paul Stastny, vratar Malcolm Subbanpa je zbral 30 obramb, so tako končali niz štirih zaporednih zmag Los Angelesa. Ekipi sta se srečali že tretjič v sezoni, prve dve tekmi so dobili kralji, prvo domačo s 5 : 1, v Las Vegasu pa po podaljšku s 4 : 3.

Moštvo Anžeta Kopitarja bo naslednjo tekmo odigralo 31. decembra, gostovalo bo pri ekipi Colorado Avalanche.

Izidi rednega dela sezone lige NHL:

Los Angeles Kings ‒ Vegas Golden Knights 1:4

(Anže Kopitar gol v 22:02 za LA Kings.)

New Jersey Devils ‒ Carolina Hurricanes 2:0

Edmonton Oilers ‒ San Jose Sharks 4:7

Winnipeg Jets ‒ Minnesota Wild 1:3

Buffalo Sabres ‒ Boston Bruins 2:3 (podaljšek)

Toronto Maple Leafs ‒ New York Islanders 0:4

Ottawa Senators ‒ Washington Capitals 2:3

Tampa Bay Lightning ‒ Montreal Canadiens 6:5

Florida Panthers ‒ Philadelphia Flyers 2:1

St. Louis Blues ‒ Pittsburgh Penguins 1:6

Nashville Predators ‒ New York Rangers 3:4

Dallas Stars ‒ Detroit Red Wings 5:1

Colorado Avalanche ‒ Chicago Blackhawks 2:3 (podaljšek)

Anaheim Ducks ‒ Arizona Coyotes 4:5 (podaljšek)

Calgary Flames ‒ Vancouver Canucks 2:3 (podaljšek)