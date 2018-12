Vodilna ekipa NHL izgubila derbi v Winnipegu

Derbi je odločil Mark Scheifele, ki je v rednem delu najprej izenačil in izsilil podaljšek, v katerem je po štirih minutah in 18 sekundah postavil končni izid. Jets so tako podaljšali niz zmag na pet. Scheifele je v dodatnem delu že tretjič v sezoni odločil srečanje, drugič na zadnjih treh tekmah, na 33 tekmah pa je zadel 21 golov ter ima 46 točk. S tem je na petem mestu najboljših napadalcev lige; Kopitar je 111. (21).

Igralci Calgary Flames so v St. Louisu Blues premagali s 7 : 2, Buffalo Sabres pa v Bostonu Bruins s 4 : 2. Finalisti minule sezone Vegas Golden Knights so v podaljšku s 4 : 3 v New Yorku ugnali Rangers. Alex Tuch je po dveh minutah dodatnega dela zagotovil zmago vitezom, za katere je Marc-Andre Fleury ubranil 27 strelov. Dosegel je 423. zmago v karieri in se na večni lestvici lige na devetem mestu izenačil s Tonyjem Espositom.

Matthew Tkachuk je v St. Louisu, kjer je preživel mladost in kjer je bil zvezdnik NHL njegov oče Keith Tkachuk (z 208 goli v devetih sezonah za Blues), dosegel prvi gol. Vendar v dresu Flames, za katere sta Johnny Gaudreau in Alan Quine zadela po dvakrat. Dva gola je dosegel tudi Jack Eichel v Bostonu. Tudi on je zagrenil življenje ekipe v mestu, blizu katerega je preživel otroštvo.

Izidi:

New York Rangers -Vegas Golden Knights 3 : 4(podaljšek)

Carolina Hurricanes - Arizona Coyotes 3 : 0

St. Louis Blues - Calgary Flames 2 : 7

Boston Bruins - Buffalo Sabres 2 : 4

Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 3 : 7

Winnipeg Jets- Tampa Bay Lightning 5 : 4 (podaljšek)

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 4 : 2