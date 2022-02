Vodilna Florida rekordni mesec zaključila z visoko zmago

V severnoameriški hokejski ligi NHL so Florida Panthersi v gosteh z 8:4 odpravili Columbus Blue Jacketse in se utrdili na vrhu lige. Florida je pri 69 točkah in ima dve točki (a tudi tri odigrane tekme) več od moštva Colorado Avalanche, najboljše ekipe zahodne konference, ter pet točk (in štiri odigrane tekme) več od Carolina Hurricanesov, ki so na vzhodu drugi.

Jonathan Huberdeau je sinoči za Florido prispeval "zgolj" podajo, a je s 63 točkami prvi strelec lige. Sicer pa je Sam Reinhart podaji ob četrti zaporedni zmagi dodal še tri gole, kar je bil njegov peti "hat-trick", Mason Marchment je dodal dva gola in štiri podaje za karierni rekord šestih točk na tekmi, zadeli pa so tudi Aleksander Barkov, Owen Tippett in MacKenzie Weegar. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izkazal se je tudi novinec Anton Lundell, ki je imel pet podaj, s čimer je izenačil rekord franšize. Ta je sicer januarja dosegla 75 golov, kar je največ v enem koledarskem mesecu v zadnjih 25 sezonah. Pri Columbusu je dvakrat zadel Patrik Laine. icon-expand Patrik Laine in Eetu Luostarinen FOTO: AP Obračun med Ottawa Senatorsi in Edmonton Oilersi je s 3:2 po podaljšku dobila prva ekipa. Tim Stutzle je zadel zmagoviti gol v peti minuti podaljška. Pri Edmontonu je en gol prispeval Connor McDavid, z 59 točkami tretji strelec lige, dve več ima njegov soigralec Leon Draisaitl, ki je tokrat ostal brez gola ali podaje. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Chicago Blackhawksi so doma izgubili proti Vancouver Canucksom z 1:3, Toronto Maple Leafsi so New Jersey Devilse premagali s 6:4, pri čemer je Auston Matthews dosegel tri gole in podajo za zmagovalce, Detroit Red Wingsi pa so Anaheim Duckse po podaljšku odpravili z 2:1. Največ točk v ligi NHL, sezona 2021/2022: 1. Jonathan Huberdeau (Florida Panthers): 63 točk (17 golov, 46 asistenc) 2. Leon Draisatl (Edmonton Oilers): 61 točk (31 golov, 30 asistenc) 3. Nazem Kadri (Colorado Avalanche): 59 točk (18 golov, 41 asistenc) 3. Connor McDavid (Edmonton Oilers): 59 točk (22 golov, 37 asistenc) … 30. Anže Kopitar (Los Angeles Kings): 41 točk (14 golov, 27 asistenc) Los Angeles Anžeta Kopitarja bo znova igral v noči na četrtek, ko bo gostoval prav pri Detroitu. PREBERI ŠE Kralji zdržali pritisk in premagali Pingvine iz Pittsburgha Izidi: Columbus Blue Jackets – Florida Panthers 4:8 Chicago Blackhawks – Vancouver Canucks 1:3 Toronto Maple Leafs – New Jersey Devils 6:4 Ottawa Senators – Edmonton Oilers 3:2 (po podaljšku) Detroit Red Wings – Anaheim Ducks 2:1 (po podaljšku) icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke