Vodilni Boston Bruinsi izgubili doma, klonili tudi prvaki

Za četrtim Dallasom, zvezde so izgubile v New Yorku proti Rangersom po podaljšku z 1:2, so na lestvici Vegas Golden Knightsi, ki so v igralniški Meki premagali Florido Pantherse s 4:2. Takoj za Vegasom pa so na šestem mestu Los Angeles Kingsi Anžeta Kopitarja, ki bodo naslednjo tekmo igrali v noči na nedeljo po slovenskem času, ko bodo gostili New Jersey Devilse. Ti jim sledijo na lestvici na sedmem mestu s točko manj.

Tudi Columbus je izgubil, od Blue Jacketsov so bili boljši igralci ekipe Carolina Hurricanes in po zmagi s 6:2 sedaj devet točk zaostajajo za Bostonom na drugem mestu lige. Prav tako 59 točk imajo na tretjem mestu igralci Toronta, ki so izgubili v Detroitu, kjer so Red Wingsi ugnali Maple Leafse s 4:1.

V Bostonu so domači izgubili prvo tekmo po rednem delu v sezoni. Brandon Tanev, Eeli Tolvanen in Jaden Schwartz so zadeli za goste iz Seattla, za njihovo sedmo zaporedno zmago je vseh 27 strelov domačim ubranil Martin Jones.

Za Hurricanse, enajstim zmagam je sledil niz štirih porazov in sedaj nova zmaga, je kopica igralcev dosegla dve točki. Dva gola je zabil Brett Pesce, gol in podajo sta vpisala Seth Jarvis in Jaccob Slavin, dve podaji pa Sebastian Aho in Jesperi Kotkaniemi.

Vratar Ville Husso z 32 obrambami in Lucas Raymond z golom in podajama sta vodila Detroit do zmage s Torontom, prve po skoraj treh letih in devetih zaporednih porazih. Rangersi so se vrnili po zaostanku, ko je K'Andre Miller le sekundo pred koncem tretje tretjine izenačil na 1:1, v podaljšku pa je popoln preobrat odločil Adam Fox.

V Las Vegasu so bili za gostitelje uspešni Nicolas Roy, Jack Eichel, William Karlsson in William Carrier. Slednji je zadel za 3:2 dve minuti in pol pred koncem srečanja, ob koncu predzadnje minute je plošček v prazno mrežo poslal Karlsson. Adina Hilla (37 obramb) sta premagala Nick Cousins in Sam Reinhart.