Vodilni Boston do pete zaporedne zmage

Tudi na Zahodu so bile na delu vodilne ekipe. Vodilni Vegas Golden Knightsi so na gostovanju pri Calgary Flamesih slavili s 3:2. Vegas je zdaj pri 96 točkah in ima štiri več od moštva Los Angeles Kings, katerega kapetan je slovenski as Anže Kopitar .

Kljub današnjemu porazu z 1:2 proti New York Rangersom si je drugouvrščena ekipa lige Carolina Hurricanes prav tako predčasno zagotovila končnico. New York z 42 zmagami v sezoni ostaja na petem mestu Vzhodne konference.

Za Boston se je z golom in podajo izkazal Tyler Bertuzzi , Connor Clifton pa je zbral dve podaji. Pri Montrealu, ki je na zadnjih 12 tekmah izgubil že desetič, sta Nick Suzuki in Kirby Dach vsak vpisala po en gol in podajo.

Logan Thompson je blestel s 37 obrambami pri Vegasu, preden je led zapustil zaradi poškodbe. Strelci za tretjo zaporedno zmago Vegasa in njihovo deseto na zadnjih 12 tekmah so bili tokrat Jonathan Marchessault, Michael Amadio and Nicolas Roy.

Po točkah se je z Los Angelesom izenačil Dallas Stars po zmagi s 3:2 nad Pittsburgh Penguinsi. V razmiku minute in pol sta zmago Dallasu v sklepni tretjini priigrala Joe Pavelski in Jamie Benn.

Četrtouvrščena zasedba Zahodne konference Minnesota Wild (91 točk) je tokrat po izvajanju kazenskih strelov klonila na gostovanju v Philadelphii.

Sicer so sinoči hokejisti v ligi NHL odigrali 12 tekem. Med drugimi so visoko pred domačimi navijači slavili Washington Capitalsi, Vancouver Canucksi in Ottawa Senatorsi. Prvi so bili s 6:1 boljši od Chicaga, Kanadčani pa so s 7:2 odpravili San Jose Sharkse. Z identičnim izidom je Ottawa premagala moštvo Tampa Bay.

Na gostovanju na Floridi je bila uspešna še ena kanadska ekipa Toronto Maple Leafs, saj je domače panterje premagala s 6:2. V kazenske strele pa se je zavlekla še tekma med ekipama Nashville Predators in Seattle Kraken. Domačini so bili na koncu boljši z 2:1.

Na preostalih dveh tekmah sta slavili gostujoči zasedbi. St. Louis Bluesi so s 4:3 premagali Detroit Red Wingse, medtem ko so bili hokejisti Winnipeg Jets s 3:2 boljši od Anaheima.