'Vragi' iz New Jerseyja nadigrali Columbus, uspešna tudi Minnesota

John Marino, Alexander Holtz, Nico Hischier in Nathan Bastian so zadeli za Devils, ki so izgubili prejšnji dve tekmi in štiri od petih. Vitek Vaneček je zbral 29 obramb."V prvi tretjini nismo igrali slabo. Imeli smo veliko strelov," je dejal Hischier, kapetan New Jerseyja. "Imeli smo priložnosti za gol. Vemo pa, da hokejska tekma traja 60 minut, zato je treba samo vztrajati pri tem."

Cole Sillinger je zadel, Elvis Merzlikins pa je zbral 28 obramb za modre jopiče, ki so izgubili štiri od petih in devet od 12 tekem. Hokejisti zasedbe iz Severne Karoline Hurricanes so s 4:2 na domačem ledu ugnali Detroit Red Wings. Andrej Svečnikov in Sebastian Aho sta dosegla gol in podajo za Hurricanes.