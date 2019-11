Vratar Raanta zaustavil Kopitarja in Kralje

V ligi NHL so odigrali dve tekmi, na katerih sta v gosteh poraza vpisali moštvi iz Los Angelesa. Arizona Coyotes je s 3:0 odpravila LA Kings Anžeta Kopitarja. Finski vratar Anti Raanta je zaklenil vrata ter ubranil 31 strelov Kraljev. Štirikrat je s strelom na gol poskusil tudi Kopitar. Za Arizono so zadeli Conor Garland, Derek Stepan in Jakob Chychrun. Lanski prvaki lige NHL Washington Capitals pa so bili s 5:2 boljši od Anaheim Ducks.

