Vroča Tampa po podaljšku do sedme zaporedne zmage

V severnoameriški poklicni hokejski ligi se s približevanjem končnice, redni del sezone se bo namreč sklenil 5. aprila, vse bolj kaže kakovost moštev, ki se bodo borila za Stanleyjev pokal. Trenutno najbolj vroča ekipa lige NHL je Tampa Bay Lightning, za katero je niz sedmih zaporednih zmag.

Tampa se je sicer za sedmo zmago po vrsti morala kar potruditi. Columbus Blue Jackets se je na domači ledeni ploskvi izkazal za žilavega nasprotnika, Floridčani pa so trdi oreh naposled uspeli streti ter 'modre jopiče' ugnali po podaljšku z 2 : 1. Mož odločitve je bil Nikita Kučerov strelec obeh golov za Tampo. Rus je gostujoči zasedbi že po manj kot treh minutah tekme priigral vodstvo. Tampa je minimalno vodstvo branila vse do 24. minute, ko je domači kolektiv izenačil z golom Oliverja Bjorkstranda. Nato sta se izkazala oba vratarja in zaklenila vrata, ki jih je šele po rednem delu odklenil Kučerov za zmagoviti gol po preteku 32 sekund podaljška. Tampa Bay Lightning se je s sedmo zaporedno zmago in skupno 77 točkami utrdila na drugem mestu atlantske skupine. Od vodilnega v tej diviziji moštva Boston Bruins, ki je z 80 točkami najboljši v vzhodni konferenci in celotni ligi, pa je oddaljena le še majhne tri točke.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na domačem ledu je spodrsnilo tudi ekipi Montreal Canadiens. Gostujoča Arizona Coyotes je zmagala s 3 : 2. Izkazal se je Jakob Chychrun v 59. minuti za odločilni zadetek. Presenetljivo so derbi metropolitanske skupine izgubili hokejisti vodilnega Washingtona. Ekipa Capitals je doma morala priznati premoč s 3 : 5 New York Islanders. Otočani niso dovolili, da bi se preveč razigral prvi zvezdnik 'prestolnikov' Aleks Ovečkin, ki je tekmo končal praznih rok in tako ostal pri 698 golih. Washington ima 77 točk, enako kot Tampa, otočani pa so v metropolitanski skupini tretji s 70 točkami, kolikor jih imajo tudi igralci Columbusa. Philadelphia Flyers, ki je s 4:1 doma ugnala Florida Panthers, ima po novem v metropolitanski skupini le točko manj od Islanders in Columbusa.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke