Vroči Los Angeles slavil osmič na zadnjih devetih tekmah

Quinton Byfield in Tanner Jeannot sta dosegla gol in podajo, Adrian Kempe, Joel Edmundson in Brandt Clarke so imeli dve podaji za Los Angeles, ki je na lestvici ujel Edmonton Oilerse. Darcy Kuemper je zbral 11 obramb, vsega 13 strelov na njegov gol pa priča o premoči gostiteljev tudi v obrambi. Forma Los Angelesa je v zadnjem obdobju res dobra, saj so hokejisti iz Kalifornije dan pred tem odpravili Carolino Hurricanes prav tako s 7:2 in tretjič v zgodovini dva večera zaporedoma dosegli sedem golov. To jim je uspelo tudi 20. in 21. decembra 1988 ter 13. in 14. novembra 1987.

"Res vidiš, kako vsi garajo in kako so potem nagrajeni na seznamu strelcev. Upam, da bomo nadaljevali to serijo. Občutki so izjemni, ko vsi dajo vse od sebe in to je tisto, kar nam prinaša zmage," je po tekmi povedal branilec Los Angelesa Warren Foegele, ki je odigral svojo 500. tekmo za Kralje. Za Boston sta zadela Elias Lindholm in Morgan Geekie, Jeremy Swayman pa je zbral 16 obramb. Ekipa iz Massachusettsa je na 13. mestu vzhoda in vse dlje od letošnje končnice.