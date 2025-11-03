Svetli način
Hokej

Vse več navijačev pod Rožnikom, zmajem tudi kadrovska zdesetkanost ne pride do živega

Ljubljana, 03. 11. 2025 15.41 | Posodobljeno pred 1 uro

M.J. , N.M.
Skoraj 3000 navijačev v povprečju obiskuje letošnje tekme hokejistov Olimpije, ki so še nedavno držali prvo mesto v ligi ICE, po porazu z Innsbruckom v podaljšku pa so v zadnjem času kadrovsko močno zdesetkani zmaji padli na še vedno odlično drugo mesto. Z dobrimi obeti pred nadaljevanjem klubske sezone, ki jo bo za kratek čas prekinil reprezentančni izziv. Slednjega bo vodstvo zeleno-belih izkoristilo tudi za "lizanje ran" ... Na zadnji tekmi pred reprezentančno pavzo je namreč manjkalo sedem igralcev.

Ljubljančani so niz zmag v razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu končali pri številki pet, potem ko so v Hali Tivoli po dodatnih petih minutah slavili igralci Innsbrucka (6:5). Ti so v drugi tretjini zadeli štirikrat, a so se domači rešili v podaljšek in bili v njem bližje uspehu, na koncu pa ostali praznih rok enajst sekund pred kazenskimi streli. V domačem taboru po porazu, ki je kljub temu prinesel vsaj točko, niso iskali opravičil v zgoščenem urniku tekem, saj so le dan prej igrali na Solnograškem in v napetem boju premagali serijske prvake lige hokejiste Salzburga. 

Robert Sabolič in Ben Cooper
Robert Sabolič in Ben Cooper FOTO: Damjan Žibert

Na tekmi z Innsbruckom je manjkalo kar sedem (poškodovanih) zmajev. Napadalec Rok Kapel po hujši poškodbi kolena v tej sezoni (najverjetneje) ne bo več igral, napadalec Evan Polei bo zaradi poškodbe zgornjega dela telesa z ledu odsoten približno šest do osem tednov, branilca Nathanaela Halberta pa ob poškodbi spodnjega dela telesa čaka nadaljnji pregled. 

Miha Beričič in Jan Čosić naj bi se vrnila po reprezentančni pavzi, veseli pa podatek, da je s treningi začel dolgo časa odsotni kapetan Robert Sabolič, ki je v tej sezoni odigral le tri tekme. Medtem se je na led vrnil tudi dlje časa odsotni napadalec Jaka Sodja.

Vratar Lukaš Horak je eden ključnih mož hokejskih zmajev.
Vratar Lukaš Horak je eden ključnih mož hokejskih zmajev. FOTO: HK Olimpija

Olimpija bo po reprezentančnem premoru naslednjo tekmo v regionalni ligi odigrala 12. novembra v gosteh pri Pustertalu, ki je po zmagi proti Fehervarju (4:0) znova prehitel Ljubljančane na vrhu lestvice.

