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Hokejisti Olimpije so na prejšnji, zaostali tekmi 6. kroga lige, pred dvema dnevoma na Dunaju z 1:5 izgubili proti moštvu Vienna Capitals. Tedaj jim v boju za začasno prvo mesto na razpredelnici kljub popotnici zmage nad Innsbruckom ni uspelo upravičili vloge favoritov. Dunajčani so namreč pred tem izgubili na sedmih tekmah zaporedoma. Capitals so bili s to zmago na lestvici začelja mesto za VSV Beljakom. Beljačani se doma proti slovenskim predstavnikom najprej uspešno ubranili številčni prednosti tekmecev, ko Ljubljančani niti niso bili posebej nevarni.

Danec Nicolai Meyer je v Beljaku dosegel dva gola. FOTO: Luka Kotnik

Tretjič v tem delu, ki so ga v strelih z 10:9 sicer dobili domači, pa so ob prednosti na ledu celo dovolili tekmecem protinapad, v katerem se je s posredovanjem izkazal vratar zmajev Žan Us. Tik pred koncem uvodnega dela je hitro akcijo gostov uspešno zaključil Jan Urbas. Ta je bil v začetku druge tretjine zaradi spotikanja izključen, a domačim ob številčni prednosti ni uspelo zadeti, kot tudi ne nedolgo zatem Olimpiji, ki je vse bolj pritiskala.

Urbas si je nato sredi drugega dela druge tretjine uspešno priboril plošček ob ogradi. Kljub temu, da je imel težak položaj, je uspel podati do Zacha Boychuka, ta pa je plošček usmeril do Chrisa Douglasa, ki je povišal prednost. Nedolgo zatem je sledil pretep, ob treh izključitvah je imela Olimpija peto številčno prednost, Us se je moral kljub temu znova izkazati pri posredovanju protinapada. Joel Teasdale je bil takoj nato izključen in zeleni so imeli dva igralca več na letu dobrih šest minut pred koncem tega dela.

Zmaji so se hitro pobrali po visokem porazu na Dunaju. FOTO: Luka Kotnik

TJ Brennan je tik pred iztekom časa zadel za 3:0, ponovno sta podala Urbas in Boychuk. V predzadnji minuti so ob dvignjeni roki sodnika prazna vrata zadeli kar domači sami po hudem nesporazumu obrambe, Nicolai Meyer se je zadnji dotaknil ploščka še globoko v svoji obrambni tretjini in so mu pripisali gol. Meyer je nato po potrpežljivem čakanju, ko se je povsem sam znašel v obrambni tretjini tekmecev, sprožil strel in ukanil vratarja Joeja Cannato. Edina gola Beljačanov sta tik pred koncem dosegla Felix Maxa, podal mu je slovenski igralec v njihovem dresu Benjamin Topalović, in John Hughes. Vmes je Žiga Mehle z natančnim strelom zadel za 6:1. Po novem prostem dnevu Ljubljančane čaka domača tekma proti Pustertalu že v nedeljo ob 18.45. Izid, liga ICE, 21. krog:

VSV Beljak - Olimpija Ljubljana 2:6 (0:1, 0:3, 2:2)

Maxa 57., Hughes 60.; Urbas 20., Douglas 31., Brennan 35., Meyer 39., 52., Mehle 57.