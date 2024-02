Ljubljančani s točko iz Beljaka

Zmaji so bili na Koroškem zelo blizu novi zmagi. Na koncu so osvojili točko.

Ljubljanski hokejisti so v zadnjem obdobju rednega dela regionalne lige v dobri formi in so praktično že povsem varni na mestih za kvalifikacije za končnico. Spogledujejo pa se celo z neposredno uvrstitvijo oziroma skokom na šesto mesto, čeprav jim bo za takšen poskus v praksi najverjetneje zmanjkalo tekem. Tokrat so v Beljaku po razburljivi končnici iztržili točko, a so bili blizu še kakšni.

Tekma je imela dva pola, domači so prevladovali predvsem v prvi tretjini in nato srečno prišli do zmagovitega zadetka v podaljšku, v preostalem obdobju pa je bila boljša gostujoča zasedba. Gostje so se v zaostanku znašli v peti minuti. Najprej so imeli na ledu minuto dva igralca manj, po vrnitvi prvega s kazenske klopi pa so domači zadeli. V prvi tretjini so imeli igralca več tudi gostje, a so jim takrat domači ušli v protinapad, gol pa je preprečil Lukaš Horak.