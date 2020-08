Končnica lige NHL: Vegas povedel z 2 : 0, preostali dvoboji izenačeni

Vegas, ki je dobil vseh pet tekem od konca prekinitve, je do druge zmage prišel po podaljšku. V Edmontonu je bil mož odločitve Reilly Smith, ki je zadel v osmi minuti podaljška. Dodal je še eno podajo. Pri Chicagu je pri vseh treh zadetkih v drugi tretjini asistiral Patrick Kane. Dallas je izid v zmagah izenačil, potem ko je prav tako v Edmontonu odločilni zadetek 40 sekund pred koncem dosegel Jamie Oklesiak. Z dvema goloma se je v vrstah zmagovalcev sicer izkazal Miro Heiskanen. Corey Perry je dodal gol in podajo. Na vzhodu je Boston po včerajšnji zmagi tokrat izgubil proti Carolini. Tega je v Torontu pokopal igralec, ki ga je prav Boston leta 2011 izbral na naboru. Dougie Hamilton je odločilni gol zabil enajst minut in pol pred koncem tretje tretjine. David Krejči in Brad Marchand sta za Boston dosegla po gol in podajo, medtem ko je pri Carolini enak izkupiček imel Andrej Svečnikov, Martin Nečas pa je dodal dve podaji.

Columbus je prav tako v Torontu po porazu na prvi maratonski tekmi tokrat prišel do zmage proti Tampi. Joonas Korpisalo je po rekordnih 85 obrambah na prvi tekmi tokrat Columbusu pomagal s 36 obrambami. Sicer pa sta Ryan Murray in Oliver Bjorkstrand v prvi tretjini izničila vodilni zadetek Nikite Kučerova, v zadnji tretjini pa je zmago potrdilAlexander Wennberg. Pierre-Luc Dubois je dodal dve podaji.

Ekipe igrajo na štiri zmage.



Izidi:

Vzhod:

Boston Bruins - Carolina Hurricanes 2:3

(izid v zmagah je izenačen na 1:1)

Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 1:3

(izid v zmagah je izenačen na 1:1)

Zahod:

Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks 4:3

(Vegas vodi z 2:0 v zmagah)

Dallas Stars - Calgary Flames 5:4