Washington Capitals na gostovanju ugnali New York Rangers

Osemindvajsetletni Anthony Beauvillier, ki nosi dres svoje šeste ekipe v ligi NHL, je domačega vratarja Jonathana Quicka premagal s 6:13 pred koncem srednje tretjine, ko je pospravil odbiti plošček po strelu Aleksa Ovečkina.

Ovečkin je tako prispeval podajo, ki je bila zanj 728. v karieri. Štiridesetletni napadalec nastopa v svoji 21. sezoni lige NHL in ima 897 golov, največ v zgodovini boja za Stanleyjev pokal.

Quick je odigral prvo tekmo v sezoni; na uvodnih treh je za Rangerje branil Igor Šesterkin.

Za vratarja gostov Lindgrena pa je bil to deseti shutout v prvenstvu NHL in drugi na petih tekmah v karieri proti Rangerjem.