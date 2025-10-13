Svetli način
Hokej

Washington Capitals na gostovanju ugnali New York Rangers

New York, 13. 10. 2025 07.43 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Hokejisti New York Rangers tokrat v severnoameriški ligi NHL niso razveselili domačih navijačev. Gosti iz Washingtona so iz slovite dvorane Madison Square Garden odnesli poln izkupiček, potem ko je za zmago Capitals v drugi tretjini zadel Anthony Beauvillier. Še posebej je blestel vratar Washingtona Charlie Lindgren s 35 obrambami.

Osemindvajsetletni Anthony Beauvillier, ki nosi dres svoje šeste ekipe v ligi NHL, je domačega vratarja Jonathana Quicka premagal s 6:13 pred koncem srednje tretjine, ko je pospravil odbiti plošček po strelu Aleksa Ovečkina.

Ovečkin je tako prispeval podajo, ki je bila zanj 728. v karieri. Štiridesetletni napadalec nastopa v svoji 21. sezoni lige NHL in ima 897 golov, največ v zgodovini boja za Stanleyjev pokal.

Quick je odigral prvo tekmo v sezoni; na uvodnih treh je za Rangerje branil Igor Šesterkin.

Za vratarja gostov Lindgrena pa je bil to deseti shutout v prvenstvu NHL in drugi na petih tekmah v karieri proti Rangerjem.

"Z bratom še vedno obstaja nekaj zgodovine, to je del tega," je dejal vratar Charlie Lindgren, čigar brat Ryan Lindgren, branilec pri ekipi Seattle Kraken, je nosil dres Rangerjev od sezone 2019 do 2025.

"Proti Rangerjem je bilo nekaj dobrih trenutkov in nekaj težkih. V končnici so nas premagali leta 2024. Preko brata poznam veliko teh fantov, kar doda malo motivacije," je pojasnil Lindgren.

Hokejisti Washingtona so zmagali še drugič v dveh večerih; v soboto so v dvorani UBS Arena s 4:2 ugnali New York Islanders.

Slovenskega asa Anžeta Kopitarja, ki kot kapetan Los Angeles Kings letos igra zadnjo sezono v najmočnejši ligi na svetu, naslednja tekma čaka v torek, ko bo s Kralji gostoval pri moštvu Minnesota Wild.

