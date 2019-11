Washington klonil pri Rangersih, kanadski derbi Montrealu

V severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL so v noči na četrtek odigrali dve tekmi. Hokejisti Washington Capitalsov so izgubili v New Yorku, kjer so domači Rangersi slavili s 4:1. Washington še naprej ostaja vodilno moštvo lige. V kanadskem derbiju pa je po podaljšku slavila domača ekipa Montreal Canadiens, ki je z 2:1 premagala Senatorje iz Ottawe.

Domače navijače v Montrealu je razveselil Brady Tkachuk, ki je mrežo Ottawe zatresel že po 38 sekundah podaljška, potem ko sta v rednem delu padla dva zadetka. Po prvi tretjini brez zadetkov je vodstvo domačim v 21. minuti priigral Nick Suzuki. Devet minut kasneje je Jean-Gabriel Pageau zadel za izenačenje in podaljšek, saj sta tudi v zadnji tretjini oba vratarja zaklenila vrata. V New Yorku je bil v ospredju Artemi Panarin, ki je poskrbel za uvodna dva gola Rangersov. Za domače sta zadela še Pavel Bučnevič in Brett Howden. Častni zadetek za kolektiv iz prestolnice pa je zabil Jevgenij Kuznjecov. Washington s 36 točkami na 24 tekmah ostaja trdno na mestu vodilne ekipe vzhodne konference in lige NH. Enaintrideset točk si deli četverica New York Islanders, Boston Bruins, St. Louis Blues in Edmonton Oilers. Los Angeles Kingsi si skupaj z Detroit Red Wingsi s 17 točkami delijo zadnje mesto. 'Kralje' Anžeta Kopitarja naslednja tekma čaka v noči na petek, ko bodo gostili vodilno ekipo tihomorske divizije Edmonton Oilers.



Liga NHL, izida:

Montreal Canadiens - Ottawa Senators 1:2 (po podaljšku)



New York Rangers - Washington Capitals 4:1