Washington ostaja na vrhu, slavil tudi brez Ovečkina

Ruski hokejist Aleksander Ovečkin, ki je doslej v sezoni dosegel 34 golov, je bil kaznovan z eno tekmo prepovedi igranja, ker se ni udeležil vikenda zvezd All-Star, ki je potekal v St. Louisu v noči iz sobote na nedeljo. Vseeno so njegovi soigralci na 50. tekmi prišli do 34. zmage v sezoni in še naprej zasedajo vrh razpredelnice. Po zadetku Jeffa Petryja za domačine, so gostje s tremi zaporednimi goli Toma Wilsona, Travisa Boyda in Jakuba Vranepred zadnjo tretjino povedli s 3:1. Po znižanju Dala Weisa pa so zdržali vse napade Montreala in na koncu zadeli še v prazno mrežo prek Šveda Nicka Bäckstroma.

Do gostujočih zmag sta prišli še moštvi Toronto Maple Leafs in New Jersey Devils. Kanadska ekipa je s 5:2 ugnala Nashville, najslabše moštvo lige iz Newarka pa je po kazenskih strelih s 4:3 slavilo pri Ottawa Senators.

San Jose je v kalifornijskem obračunu s 4:2 ugnal goste iz Anaheima, medtem ko bil v Kanadi Vancouver s 3:1 boljši od St. Louisa, vodilnega moštva zahodne konference. Blues so izgubili tretjo tekmo zaporedoma. Do zmage je prišel Dallas, ki je na domačem ledu s 3:2 premagal Tampa Bay Lightning. V podaljšku je bil mož odločitve Jamie Benn.

Los Angeles KingsAnžeta Kopitarja bodo po vikendu All-Star prvič na delu v noči iz srede na četrtek, ko bodo v Staples Centru gostili moštvo Tampe.



Izidi:

Montreal Canadiens - Washington Capitals 2:4

Ottawa Senators - New Jersey Devils 3:4 (kazenski streli)

Nashville Predators - Toronto Maple Leafs 2:5

Dallas Stars - Tampa Bay Lightning 3:2 (podaljšek)

Vancouver Canucks- St. Louis Blues 3:1

San Jose Sharks- Anaheim Ducks 4:2