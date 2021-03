Washington po zmagi nad Rangers točkovno izenačen s prvaki iz Tampe

Petintridesetletni Moskovčan Aleksander Ovečkin je v zadnjem mesecu v odlični strelski formi. Na zadnjih 11 tekmah je dosegel prav toliko zadetkov in je v tej sezoni pri 18 po 30 odigranih tekmah. Na večni lestvici strelcev za petim Marcelom Dionnom (731) zaostaja le še sedem golov.

Rus je na zadnji tekmi proti Rangers zadel za 2:0 v drugi tretjini, ko je kazalo na lahko zmago 'prestolnikov'. Dobili so jo s 3:0 in imeli nato v zadnji tretjini prednost 5:2, a so v zadnjih minutah trpeli, potem ko so se Newyorčani približali na vsega gol zaostanka po zadetkuChrisa Kreiderja 3:52 minute pred koncem. Vseeno so prvaki sezone 2017/18 zdržali in vpisali 50. točko v sezoni. S tem so se na vrhu lige NHL izenačili s Tampo, ki ima eno zmago več ter boljšo gol razliko. Prvakom se je v centralni skupini približala tudi Florida. Panthers so namreč s 4:1 ugnali lanske finaliste Dallas Stars in imajo 48 točk. Vmes je še Carolina Hurricanes z 49.

Na preostalih tekmah je novo razočaranje doživel Boston. Bruins so izgubili šest od zadnjih desetih obračunov, tokrat proti New Jersey Devils z "nogometnih" 0:1.