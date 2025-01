Washington po zmagi nad Vancouvrom skočil na drugo mesto

Pierre-Luc Dubois je dosegel svoj drugi gol na tekmi v ameriški prestolnici 41 sekund pred koncem podaljška. Aljaksej Protas je plošček popeljal v cono Vancouvra, zakrožil po zadnji strani za mrežo tekmecev in podal do Duboisa, ki je oddrsal proti golu in premagal Kevina Lankinena.

"To je bil zmožen storiti samo profesionalec, res izjemna akcija. Moral sem samo priti na pravo mesto in zadeti. Lars Eller me je maloprej zelo dobro videl, toda to podajo sem zamudil, druge pač ne. Ker to je bila res lepa akcija Protasa," je dejal Dubois. Logan Thompson je zbral 30 obramb za Capitals, ki so niz osvajanja točk podaljšali na pet tekem, domači niz zmag pa na devet.