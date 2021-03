Washington 'ponižal' Buffalo, Florida z zmago skočila na vrh lestvice

Chicagu je do 14. minute druge tretjine kazalo odlično, saj je vodil s 3:1. Toda Aaron Ekblad , Gustav Forsling , Aleksander Barkov , ta je dosegel sploh prvi zadetek Floride ob igralcu manj v sezoni, dodal pa je še dve podaji, Carter Verghaeghe in Alex Wennberg so v zadnjih dobrih 25 minutah domačo ekipo pripeljali do zmage. "Barky je kot običajno zablestel v pravem trenutku. Mislim, da je najboljši igralec v ligi in na svetu," je svojega soigralca Barkova pohvalil vratar Sergej Bobrovski .

Toliko točk kot Washington (40) ima tudi Tampa Bay Lightning, ki je tokrat z 1:4 doma izgubila proti Nashville Predators. Calle Jarnkrok je za goste zbral gol in tri podaje. Točko manj imajo Vegas Golden Knights, ki so premagali San Jose Sharks z 2:1. Dve tekmi sta se končali po podaljšku, obakrat pa so zmagali gosti. Philadelphia Flyers je ugnala New York Rangers s 5:4, potem ko je odločilni gol v četrti minuti dodatka dosegel Jakub Voraček (imel je še dve podaji), Vancouver Canucks pa so bili s 3:2 boljši od Ottawe Senators. J. T. Miller je bil mož odločitve v drugi minuti podaljška.

Pittsburgh Penguins so s 4:1 premagali Boston Bruins, pri čemer je Sidney Crosby za domače dosegel gol in dve podaji, Winnipeg Jets so z 2:4 izgubili proti Montreal Canadiens, pri katerih je Tyler Toffoli vpisal dva gola in podajo, Calgary Flames pa so premagali Edmonton Oilers s 4:3. Vodilna strelca lige Connor McDavid in Leon Draisaitl sta sicer zrežirala izenačenje na 3:3 v 46. minuti, a le nekaj trenutkov zatem je Noah Hanifin prinesel zmago domačim.