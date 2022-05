Washington presenetil Florido na uvodni tekmi

Za Washington, ki se je v končnico uvrstil kot zadnje moštvo vzhoda, je T. J. Oshie v 11. minuti zadnje tretjine zadel za dokončno vodstvo. Zadetke za ekipo iz prestolnice ZDA so dosegli še Jevgenij Kuznjecov , Tom Wilson in Lars Eller .

Presenečenje Washingtona je nekoliko zasenčilo klasiko med Pittsburghom in New Yorkom, ki so jo naposled s 4:3 dobili gostje iz Pensilvanije. Tekmo je v šesti minuti tretjega podaljška odločil Jevgenij Malkin, ko je v gol preusmeril močan strel Johna Marina.

Moštvi sta bil pred tem od druge tretjine izenačeni pri 3:3. Odlično sta igrala oba vratarja. Casey DeSmith je zbral 48 obramb za zmagovalce, a se je v zaključku tekme poškodoval, Igor Šesterkin pa je ubranil kar 79 strelov za New York, kar je drugo največje število obramb v končnici od sezone 1955/56, ko je liga NHL začela spremljati statistiko strelov na gol.

Za zmagovalce je Bryan Rust dosegel gol in dve podaji, Jake Guentzel je dvakrat zatresel mrežo in Sidney Crosby dvakrat podal. Pri New Yorku so gole dosegli Adam Fox, Andrew Copp in Chris Kreider.