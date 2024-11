Washington prevzel vodstvo na vzhodu lige NBA

Hokejisti Washingtona nadaljujejo niz gostujočih zmag. Davi so tudi z dvema goloma 39-letnega Rusa Alekseja Ovečkina slavili v Salt Lake Cityju s 6:2 in prevzeli vodstvo v vzhodi konferenci. Ovečkin je v zadnji tretjini nato po trčenju z Jackom McBainom zaradi poškodbe predčasno zapustil ledeno ploskev.

Prav gola Alekseja Ovečkina v prvi in drugi tretjini za vodstvo gostov iz prestolnice s 3:1 in 4:1 sta bila prelomna za razplet tekme v dvorani Delta. Rus pa je storil nov korak v lovu nas absolutni strelski rekord lige NHL, ki ga ima nekdanji kanadski hokejist Wayne Gretzky. Ovečkin je zdaj pri 868 golih in le še za 26 golov zaostaja za slovitim Gretzkyjem. Skupaj je Gretzky dosegel 1487 strelskih točk, Ovečkin pa 1445. Že na 177. tekmi v karieri pa je ruski napadalec dosegel tudi več kot en gol. Dylan Strome in Brandon Duhaime sta za Washington, ki se je veselil četrte zaporedne zmage na gostovanju, dosegla gol in podajo, enkrat je zadel Nic Dowd, Charlie Lindgren pa je zbral 24 obramb. Že omenjeni McBain in Nick Bjugstad sta bila strelca za Utah.

Aleksander Ovečkin FOTO: AP icon-expand

Anaheim se je veselil zmage v Dallasu s 4:2, a so se gosti v zadnjem delu pošteno tresli, potem ko so domači znižali zaostanek treh golov na enega. Brett Leason je dosegel gol in dve podaji ter s tem prvič na tekmi tri strelske točke. Vratar Lukaš Dostal je zbral 34 obramb. Sam Montembeault je s 30 obrambami odločil kanadski derbi, v katerem je Montreal s 3:0 premagal Edmonton. Zadeli so Brendan Gallagher, Kaiden Guhle in Jake Evans, ki je prav na koncu zadel prazen tekmečev gol, pred tem pa vpisal tudi podajo.

Colorado je zmagal v Philadelphii s 3:2. Jake Makar je za goste dvakrat zadel v drugem delu, v tretjem je na 3:0 povišal Casey Mittelstadt. Owen Tippett in Tyson Foerster sta v 12. in 14. minuti v vsega 104 sekundah vrnila upanje domačim, Justus Annunen, ki je skupaj zbral 24 obramb, pa se nato ni več pustil presenetiti. Columbus je s 5:1 odpravil Boston in dosegel šele drugo zmago na zadnjih devetih tekmah. Tokratna je bila prepričljiva, tudi z dvema goloma ob igralcu manj na ledu. Detroit je pri zadnjeuvrščeni ekipi prvenstva v San Joseju trikrat povedel, v zadnjem delu so domači zmogli preobrat, do zmage pa prišli v podaljšku, ko je zadel Macklin Celebrini. Anže Kopitar z Los Angeles Kingsi ostaja na četrtem mestu zahoda. Naslednja tekma Kralje čaka v noči na četrtek, ko v Kalifornijo prihaja Buffalo. Izidi:

Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 1:5 Philadelphia Flyers - Colorado Avalanche 2:3 Montreal Canadiens - Edmonton Oilers 3:0 Dallas Stars - Anaheim Ducks 2:4 Utah Hockey Club - Washington Capitals 2:6 San Jose Sharks - Detroit Red Wings 5:4 (podaljšek)