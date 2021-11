Washington v zadnjih minutah tekme strl Kopitarjeve kralje

Washington je tako prevzel vodstvo v metropolitanski, medtem ko so kralji peti v pacifiški diviziji. Moštvo iz Los Angelesa je zabeležilo osmi poraz v sezoni in ima 18 točk, prav toliko kot četrti Vegas Golden Knights.

V izenačenem dvoboju so kljub 34 strelom proti vratom Kralji ostali brez zadetka in posledično praznih rok v domači dvorani. Trenutek odločitve je prišel tri minute in pol pred koncem, ko je četrti zadetek v sezoni precej srečno dosegel Garnet Hathaway. Isti igralec je dve minuti kasneje zadel še v prazno mrežo za končnih 2:0. Pri obeh golih je s podajo sodeloval branilec John Carlson.

Štiriintridesetletni Hrušičan je na ledu preživel 21:48 minute, proti vratom tekmeca pa ni sprožil strela. Ilja Samsonov je v vratih Capitals ustavil vseh 34 strelov Kopitarjevih soigralcev, na drugi strani pa je 36 obramb zbral Jonathan Quick.