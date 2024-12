Washington z novo zmago začasno na vrh vzhodne konference

Hokejisti Washington Capitals so v severnoameriški poklicni ligi NHL premagali Carolina Hurricanes s 3:1 ter se z zmago zavihteli na vrh metropolitanske skupine. Prestolniki so z zmago in 46 točkami začasno prevzeli tudi prvo mesto v vzhodni konferenci. New Jersey Devils na drugem mestu zaostajajo zgolj za točko.

Aleksej Protas in Connor McMichael sta zadela vsak v zadnji minuti tretjine, Charlie Lindgren je zbral 23 obramb za zmago Washingtona. Jakub Vrana je prav tako zadel za prestolnike. Nathan MacKinnon je dosegel gol in dve asistenci za Colorado Avalanche v petkovi zmagi s 4:2 proti Anaheim Ducks v Honda Centru. Cale Makar in Valeri Ničuškin sta dosegla vsak gol in podajo, Scott Wedgewood pa je z 29 obrambami pomagal Avalanche. "Ni nujno, da so trenutno vsi popolni," je dejal trener Kolorada Jared Bednar. "Samo še naprej moramo mleti in najti načine, kako zmagovati na hokejskih tekmah."

V Dallasu je Igor Šesterkin dosegel 41 obramb, Vincent Trocheck pa gol in asistenco pri zmagi s 3:1 za New York Rangers nad Dallas Stars. V St. Paulu v Minnesoti je Dylan Guenther zadel dvakrat, hokejski klub Utah pa je svoj niz točk podaljšal na sedem tekem z zmago z 2:1 proti Minnesota Wild v areni Xcel Energijski center v petek. Karel Vejmelka je zbral 28 obramb za Utah, ki je dosegel četrto zaporedno zmago. V Detroitu je Patrik Laine dosegel zmagoviti gol 7:58 minute pred koncem in Montreal Canadiensi so v Little Caesars Areni premagali Detroit Red Wings s 4:3. Na Floridi je Aleksander Barkov 17 sekund pred koncem podaljška dosegel gol za zmago Floride Panthers proti St. Louis Blues z 2:1 v petek v Amerant Bank Areni.

Uvis Balinskis je prav tako zadel za panterje, ki so zmagali trikrat zaporedoma in dobili šest od osmih tekem. Sergej Bobrovski je zbral 26 obramb. Na vrhu atlantske skupine je precejšnja gneča. Florida in Toronto Maple Leafs imata vsak po 44 točk. Liga NHL, izidi:

Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 3:6

Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 3:4

Florida Panthers - St. Louis Blues 2:1 (podaljšek)

Washington Capitals - Carolina Hurricanes 3:1

Dallas Stars - New York Rangers 1:3

Minnesota Wild - Utah Hockey Club 1:2

Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 2:4