Washington zmagovito vstopil v končnico

Najboljši napadalec rednega dela lige Connor McDavidje podal do Adama Larssona, ki je Edmonton sredi uvodne tretjine popeljal v vodstvo z 1:0. McDavid je s to asistenco prišel do 105 točk, dosegel je 33 golov in 72 podaj na 56 tekmah ter za kar 21 točk prehitel drugega napadalca lige, svojega nemškega soigralca Leona Draisaitla (84 točk).

Na 28. mestu je s 50 točkami slovenski zvezdnik Anže Kopitar, ki se z Los Angeles Kings ni uvrstil v končnico. To pa je uspelo Edmontonu, ki se bo v prvem krogu meril z Winnipeg Jets.