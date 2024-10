Winnipeg in Vegas po domači zmagi 'stoodstotna'

Hokejisti Winnipeg Jets in Vegas Golden Knights so dobili tudi drugo tekmo rednega dela nove sezone severnoameriške lige NHL. Jets so na domačem ledu po podaljšku ugnali Chicago Blackhawks, Vegas pa je prav tako doma s 4:3 po rednem delu ugnal St. Louis in mu na tretji tekmi prizadejal prvi poraz v sezoni.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V meki igralništva domači še naprej zabijajo gole. Po osmih na prvi tekmi so bili tokrat dovolj za zmago štirje. St. Louis je povedel po golu Pavla Buhneviča v sedmi minuti, a je Jack Eichel 75 sekund kasneje najprej izenačil, nato pa ob koncu prve tretjine prispeval še podajo za gol Ivana Barbaševa. V drugem delu igre je Shea Theodore povišal vodstvo domačih, Buhnevič pa je z drugim golom goste vrnil v igro. V zadnji tretjini je Nicolas Roy po podaji Theodora zadel za 4:2, note pa so do konca dvoboja le še omilile poraz po zadetku Roberta Thomasa.

Anthony Mantha FOTO: AP icon-expand

Do druge zmage po dveh tekmah je prišel tudi Winnipeg. S Chicagom pa je imel precej dela po lovljenju zaostanka iz 37. minute, ko je zadel Ryan Donato. Domači so izenačili vsega 64 sekund pred koncem rednega dela, ko je po igri brez vratarja zadel Mark Scheifele. Isti hokejist je nato s svojim jubilejnim 300. golom v dresu Winnipega odločil tudi podaljšek po 38 sekundah.

Scheifele je tako postal šele drugi igralec v zgodovini kluba (nekoč tudi Atlanta Trashers)s 300 goli. Na večni lestvici zaostaja le za Rusom Iljo Kovaljčukom (328). "To je precej divje. Hvaležen sem za vse soigralce, s katerimi sem igral. Lahko sem le srečen, da mi ob strani stojijo tako dobri hokejisti," se je ob mejniku zdajšnjim in preteklim soigralcem zahvalil 31-letni Scheifele. V karieri je tik pred novim mejnikom, naslednja tekma bo namreč njegova 800., ob 300 golih ima še 421 podaj.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vancouver Canucks tudi po drugi tekmi ostajajo brez zmage, še drugič pa so osvojili tolažilno točko. Tokrat je bila po kazenskih strelih boljša ekipa Philadelphia Flyers. Redni del se je končal z 2:2, potem ko sta za domače zadela Nils Hoglander in Teddy Blueger, za goste pa Tyson Foerster in Cam York. Odločilni kazenski strel je v peti seriji zadel Morgan Frost.