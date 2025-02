Winnipeg in Washington še naprej 'v svojem filmu'

Ruski napadalec je sicer zadel na tretji tekmi zapovrstjo in je v sezoni zbral 25 zadetkov. To pomeni, da je še v 19. sezoni dosegel vsaj 25 golov, kar ga v tem pogledu postavlja na drugo mesto večne lestvice, z 20 tovrstnimi sezonami je za zdaj boljši le Gordie Howe .

Uspešni so bili tudi drugi v zahodni konferenci Edmonton Oilersi, ki so po podaljšku s 3:2 zmagali v St. Louisu, Connor Brown je v tretji minuti dodatnega dela dosegel odločilni zadetek. Spet pa sta svoj strelski učinek dopolnila Connor McDavid , ki je po golu in dveh podajah zdaj pri 70 točkah in na četrtem mestu lestvice strelcev, Leon Draisaitl pa po golu in podaji pri 79 točkah in na drugem mestu med strelci.

V kanadskem obračunu med Calgary Flamesi in Toronto Maple Leafsi so bili s 6:3 boljši slednji, za četrto ekipo vzhodne konference je tri gole dosegel William Nylander , Auston Matthews je dodal tri podaje.

Boston Bruinsi so s 3:0 premagali Minnesoto Wild, Buffalo Sabresi so bili s 3:2 boljši od Columbus Blue Jacketsov, pri čemer je Alex Tuch dosegel dva gola in podajo, s 3:2 pa so po kazenskih strelih in dveh golih Jacka Hughesa slavili tudi New Jersey Devilsi v Pittsburghu.

New York Islandersi so z 2:1 odpravili Vegas Golden Knightse, Utah je tudi po kazenskih strelih s 3:2 premagal Philadelphia Flyerse, pri čemer je Dylan Guenther vpisal dva gola in podajo, Detroit Red Wingsi so v gosteh s 5:4 po kazenskih strelih premagali Seattle Krakene, Anaheim Ducksi so z 2:1 zmagali proti ekipi Dallas Stars, Montreal Canadiensi pa s 4:3 v gosteh San Jose Sharksom.