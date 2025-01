Winnipeg Jets ugnali Nashville, ostajajo na vrhu

Kralji so ta čas s 47 točkami skupno sedmi v ligi, na prvi treh mestih so Jets s 55 točkami, drugi tokrat prosti Vegas Golden Knights (53), tretji pa je New Jersey (51).

Tik pred Los Angelesom je na šestem mestu ekipa Florida Panthers, branilka naslova, ki je na svojem ledu ugnala New York Rangers s 5:3. Jesper Boqvist je dosegel dva gola, tudi ključnega osem minut in 22 sekund pred koncem dvoboja. Ruski vratar Igor Šesterkin (21 obramb) je njegov prvi strel odbil, a je brat Adam Boqvist prišel do ploščka, ki ga je nato Jesper preusmeril v mrežo mimo desne vratnice.

Eetu Luostarinen, Mackie Samoskevich in Aleksander Barkov so dosegli preostale gole za gostitelje na Floridi, ruskega čuvaja mreže panterjev Sergeja Bobrovskega (33 obramb) so premagali Ryan Lindgren, Filip Chytil in Chris Kreider.