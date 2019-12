Edmonton kljub porazu ostal na čelu pacifiške skupine

Na koncu te skupine je moštvo Los Angeles KingsAnžeta Kopitarja, za katerim sta v celotni ligi le še dve ekipi, Detroit in New Jersey. Tudi ti dve sta bili tokrat prosti tako kot Kings, ki bodo naslednjo tekmo igrali v noči na sredo po slovenskem času, ko bodo gostili New York Rangers. Rangers sicer niso najbolje začeli sezone, za njimi sta v metropolitanski skupini le dve moštvi, vendar so se sinoči znesli na gostovanju v Las Vegasu nad Golden Knights in zmagali s 5:0. Ruski vratar bolgarskih korenin Aleksandar Georgijev je zaustavil vseh 38 strelov gostiteljev,Jacob Trouba in Artemi Panarin sta vpisala po gol in podajo, Ryan Strome pa dve asistenci. Ti dve ekipi sta se pomerili drugič v tednu dni, Vegas je prvič v Madison Square Gardnu zmagal s 4:1. V Edmontonu je Jack Eichelpodaljšal svoj niz, ko je dosegel vsaj točko, na zanj rekordnih 13 tekem, ko je podal za odločilni gol Colinu Millerjupo minuti in 13 sekundah podaljška. Švedski vratar Linus Ullmark je ubranil 26 strelov domačih igralcev, trener Sabres Ralph Kruegerpa je dobil prvo tekmo v Edmontonu, potem ko ga ga je vodstvo Oilers odpustilo v sezoni 2012/2013.

Arizona je v Chicagu dvakrat zaostajala za dva gola in na koncu slavila v kazenskih strelih. Carl Soderberg je za zmagovalce dosegel gol in asistenco, gola sta pred kazenskimi streli za goste zadela še Christian Fischer in Conor Garland, vratar Darcy Kuemper pa je zmogel 26 obramb. Na drugi strani je tri točke z golom in podajama vpisalJonathan Toews, kar 44 strelov gostov pa je zaustavil vratarRobin Lehner.

Igralci Winnipeg Jets so doma ugnali Anaheim Ducks s 3:2, hokejisti Floride Panthers pa so v San Joseju nadigrali Sharks s 5:1.



Izidi:

Winnipeg Jets - Anaheim Ducks 3:2

Florida Panthers - San Jose Sharks 5:1

Vegas Golden Knights - New York Rangers 0:5

Chicago Blackhawks -Arizona Coyotes 3:4 (kazenski streli)

Edmonton Oilers - Buffalo Sabres 2:3 (podaljšek)