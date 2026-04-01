Hokej

Ovečkin še 20. v karieri presegel mejo 30 golov v sezoni

Boston, 01. 04. 2026 09.03 pred 27 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Aleksander Ovečkin

V hokejski ligi NHL so Tampa Bay Lightning zamudili priložnost, da bi se z zmago izenačili s Carolino in Buffalom na vrhu vzhodne konference. S 4:1 jih je premagal Montreal. Aleksander Ovečkin pa je ob zmagi proti Philadelphii v dresu Washingtona še 20. v karieri presegel mejo 30 golov v sezoni.

Tampa je ostala pri 98 točkah, potem ko je morala na domačem ledu priznati premoč Montrealu. V napeti tekmi so po zadetkih Juraja Slafkovskyja za 1:0 in Cola Caufielda za 2:1 gosti dvakrat vodili, vmes je izenačil Jake Guentzel. Ob koncu sta v prazno mrežo zadela še Michael Matheson in Nick Suzuki.

Montreal, ki je nanizal šest zaporednih zmag, je le še dve točki oddaljen od Tampe ter štiri od vrha zahoda, ki ga s 100 točkami držita Carolina in Buffalo. Slednji je s 4:3 doma ugnal New York Islanders in prvič po sezoni 2009/10 v rednem delu zbral vsaj 100 točk. Nazadnje so Sabres, ki so še brez naslova, v končnici igrali v sezoni 2010/11.

Bolje v zadnjih letih igra Carolina. Osem tekem pred koncem si je že tako rekoč zagotovila osmi zaporedni nastop v končnici. Ponoči je s 5:2 v gosteh premagala Columbus. Blizu vrha na vzhodu je tudi Boston, ki je pri 94 točkah in je ponoči s 6:3 ugnal Dallas Stars, drugo zasedbo zahodne konference. Hat-trick je dosegel Viktor Arvidsson, od tega je dva gola zabil v prazno mrežo ob koncu dvoboja. Tri podaje je prispeval tudi David Pastrnak, ki je pri 95 točkah v sezoni.

Preberi še Kopitarjev gol premalo za razpoloženi Utah

V boju za končnico dobro kaže Pittsburghu, ki je na šestem mestu vzhodne konference z 92 točkami. Pingvini so ponoči ugnali Detroit Red Wings s 5:1 in imajo tri točke več od sedmouvrščenih Islanders iz New Yorka, štiri več od osmega Columbusa in šest točk prednosti pred devetim Detroitom. Izgubila sta tudi Ottawa in Philadelphia, ki sta tako kot Detroit ostala pri 86 točkah.

Na tekmi med Washingtonom (85 točk) in Philadelphio je ob zmagi s 6:4 dva gola za prestolnike dosegel 40-letni Aleksander Ovečkin. Šestič v sezoni je zabil vsaj dva gola na eni tekmi, kar ga med igralci nad 40 let uvršča na drugo mesto večne lestvice. Večkrat, desetkrat, je to uspelo le Gordieju Howu.

Preberi še 1308 točk: Kopitar ob porazu postal veliki rekorder kraljev

Še 20. v karieri je presegel mejo 30 golov v sezoni, s čimer je rekorder, skupno pa je zdaj že pri 928 zadetkih v rednem delu NHL. Igralci nad 40 letom so v le štirih primerih dosegli najmanj 30 golov v sezoni. Dvakrat je do te znamke prišel Howe (rekorder s 44), po enkrat pa Johnny Bucyk in Teemu Selanne.

Odpisani prvaki iz Floride so s 6:3 ugnali Ottawo, New York Rangers pa so bili v sosedskem derbiju s 4:1 boljši od New Jerseyja. Obe ekipi sta tako kot Florida skorajda brez možnosti za končnico. Florida bi lahko postala šele tretja ekipa v zgodovini NHL, ki bi po dveh zaporednih naslovih ostala brez končnice. Z neslavnim podatkom se trenutno ponašata Montreal v sezoni 1969/70 in Detroit v tekmovalnem obdobju 1937/38.

Preberi še Hokejisti Tampe z novo zmago skočili na vrh vzhoda

Dvakratni zaporedni finalist lige NHL Edmonton je s 3:0 ugnal Seattle Kraken in se s četrto zaporedno zmago utrdil na petem mestu zahodne konference. S 85 točkami je povečal prednost pred zasledovalcema Utahom in Vegasom (oba po 82 točk).Tudi za njimi poteka ogorčen boj za končnico, v katerega je vpleten tudi Winnipeg. Ta je po odločilnem zadetku Kyla Connorja po 33 sekundah podaljška s 4:3 ugnal odpisani Chicago.

Osmo mesto na zahodu s 77 točkami drži Nashville. Po 76 točk imajo Los Angeles Kings s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem ter Winnipeg, s po 75 pa sledita San Jose in Seattle. St. Louis jih je zbral 73, minimalne možnosti ima še Calgary s 70.

Izidi:
Boston Bruins - Dallas Stars 6:3

Buffalo Sabres - New York Islanders 4:3

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 1:4

Florida Panthers - Ottawa Senators 6:3

New York Rangers - New Jersey Devils 4:1

Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings 5:1

Washington Capitals - Philadelphia Flyers 6:4

Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes 2:5

Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 3:4 (podaljšek)

Edmonton Oilers - Seattle Kraken 3:0

hokej nhl
