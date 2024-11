Winnipeg ostaja vodilni v ligi NHL

Buffalo je do zmage prišel po dodatnem delu igre, Jiri Kulich je zadel minuto pred koncem podaljška. Pred tem je sicer Anaheim vodil z 2:0, Buffalo je znižal ob koncu druge tretjine, v zadnji pa je Jason Zucker izenačil le pol minute pred koncem rednega dela tekme.

V Pittsburghu je zanesljivo zmagala gostujoča ekipa, Kyle Connor je dosegel gol in podajo za Winnipeg, med strelce so se vpisali še Nino Niederreiter, Vladislav Namestnikov in Gabriel Vilardi. Pri domačih je Sidney Crosby, ki lovi 600. gol v ligi, še na drugi zaporedni tekmi ostal brez strela na gol, edini zadetek je dosegel Michael Bunting. Penguins so izgubili sedem tekem od zadnjih devetih.

Izida:

Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 1:4

Anaheim Ducks - Buffalo Sabres 2:3 (podaljšek)