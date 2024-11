Winnipeg še do 15. zmage, New Jerseyju veliki derbi vzhoda

Hokejisti Winnipega nadaljujejo zmagovito serijo v ligi NHL. V Madison Square Gardnu so davi s 6:3 premagali domače New York Rangerse in v 16. nastopu dosegli 15. zmago v sezoni ter utrdili vodstvo na razpredelnici. Na vzhodu je nova vodilna ekipa New Jersey Devils, ki je v gosteh premagala doslej vodilno Florido s 4:1.

V New Yorku sta Mark Scheifele in Kyle Connor dosegla dva gola, Gabriel Vilardi in Vladislav Namestnikov pa enega za sedmo zaporedno, sicer pa že 15. zmago Winnipega. Uspeh napadalcev je izdatno podprl vratar Connor Hellebuyck s 33 obrambami. Na drugi strani so zadeli Will Cuylle, Alexis Lafreniere in Kaapo Kakko, vratar Igor Šesterkin pa je zbral 27 obramb. A pot do zmage je bila za Kanadčane težja, kot to kaže končni izid.

Scheifele je gostom v 68. sekundi zadnje tretjine priigral vodstvo s 4:2, Kakko pa je le 32 sekund pozneje gostitelje spet pripeljal na –1. Kanadčani so lažje zadihali v 54. minuti, ko je Namestnikov spet zvišal razliko. New York pa se ni predal in v končnici vsaj do točke skušal priti z menjavo vratarja s šestim igralcem v polju, poteza pa se je spet izkazala za dvorezni meč, saj je to 20 sekund pred koncem kaznoval Connor. Na Floridi je bil bržkone odločilen gol Tima Meierja v 38. minuti za vodstvo z 2:1, zmago New Jerseyja pa sta v zadnjem delu potrdila Paul Cotter in Ondrej Palat, ki je tako kot Connor v New Yorku v končnici zadel prazen domači gol. Jacob Markström je na 498. tekmi v karieri zbral kar 34 obramb, vsaj statistično pa se Šved približuje klubu 80 vratarjev, ki so v ligi zaigrali na 500 in več tekmah.

Leon Draisaitl FOTO: AP icon-expand

Med osmimi dvoboji večera velja izpostaviti vsaj še zmago Edmontona v dvoboju z New York Islandersi po podaljšku s 4:3. Tekmo je odločil 29-letni nemški zvezdnik Leon Draisaitl, ki je zadel tudi v drugem delu za 1:0 in je letos dosegel že 12 golov. Connor McDavid je bil strelec za 3:1, a je dosegel tudi podaje pri vseh treh golih Edmontona. Na zadnjih dveh tekmah je skupaj dosegel kar sedem strelskih točk, s tem pa se je zavihtel v druščino hokejistov s 1000 in več točkami v ligi. Anže Kopitar z Los Angeles Lakersi še vedno vodi v pacifiški skupini na zahodu. Danes so bili hokejisti iz Kalifornije prosti. Serijo gostovanj pa bodo po porazu v Calgaryju že jutri nadaljevali v Koloradu. Izidi:

Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 0:3 New York Rangers - Winnipeg Jets 3:6 Florida Panthers - New Jersey Devils 1:4 St. Louis Blues - Boston Bruins 2:3 Edmonton Oilers - New York Islanders 4:3 (podaljšek) Vancouver Canucks - Calgary Flames 3:1 Seattle Kraken - Columbus Blue Jackets 5:2