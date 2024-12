Winnipeg še tretjič zapovrstjo sklonjenih glav

Hokejisti Winnipeg Jets so v severnoameriški ligi NHL izgubili tretjič zapovrstjo, potem ko so bili s 3:1 na domačem ledu boljši Dallas Stars. Jets so tako iz rok izpustili priložnost, da se vrnejo na čelo svoje divizije in hkrati celotne lige.

Potem ko so bili v četrtek boljši Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja, v noči na nedeljo pa še Vegas Golden Knights, so tokrat morali hokejisti Winnipega priznati premoč še Dallasu. Povedli so sicer gosti, ko je v četrti minuti zadel Adam Lowry. Zvezde so izenačile ob koncu prve tretjine prek Wyatta Johnstona. Odločitev je padla v zadnji tretjini, ko je bil v 53. minuti natančen Mason Marchment. Plošček je nato v prazno mrežo osem sekund pred iztekom 60 minut za končni izid poslal še Roope Hintz.

Dallas je s 30 točkami na lestvici zahoda napredoval na peto mesto, v centralni skupini pa sledi najboljšima ekipama lige NHL, Minnesoti Wild in Winnipegu, ki sta zbrala po 36 točk. "Bili so najboljša ekipa lige, mi pa jih trenutno lovimo. Fantje so stopili skupaj in se izkazali," je dejal Jake Oettinger, ki je ob zmagi ustavil 26 strelov. "Vsi na ledu so se žrtvovali eden za drugega in igrali na pravi način," je še pristavil.

Winnipeg Jets

"Veseli smo, ker tekmujemo in se borimo, kot se spodobi. Pri izidu 1:1 sredi zadnje tretjine moraš nekako narediti razliko, ampak nam to ni uspelo," je po dvoboju dejal trener Winnipega Scott Arniel. "Trenutno smo v škripcih, urnik pa v prihodnje ne bo nič lažji," je po seriji zahtevnih tekem zaključil Arniel. Na treh od petih tekem je padlo po devet zadetkov. Zmag s 6:3 sta se veselili zasedbi Bostona in Columbusa, po podaljšku pa je bil od tekmecev boljši tudi Vancouver s 5:4.

Kosmatinci iz Bostona so po odločnem začetku in štirih zaporednih golih do 21. minute v domači dvorani s 6:3 ugnali Montreal Canadiens. Po dva zadetka sta za Boston dosegla oba Charlieja, McAvoy in Coyle, dva za goste pa je dosegel Cole Caufield. Modri jopiči iz Columbusa so v gosteh s 6:3 premagali Chicago Blackhawks. Gol in podajo je pri gostih dosegel Sean Monahan, pri domačih pa Connor Bedard. S tremi podajami se je izkazal tudi branilec Columbusa Damon Severson.

Tesno je bilo na obračunu v Detroitu, kjer so Vancouver Canucks po podaljšku s 5:4 premagali domača rdeča krila. Kanadčani so po dveh golih Jaka DeBruska vodili z 2:1, po zadetku Piusa Suterja tudi s 3:2, a so domači dvakrat izenačili ter v zadnji tretjini povedli prek Vladimirja Tarasenka. Podaljšek je 200 sekund pred koncem rednega dela zagotovil Erik Brännström, v podaljšku pa je do hat-tricka prišel DeBrusk in odločil dvoboj.

Pius Suter

Na zadnji večerni tekmi je Anaheim doma s 4:3 po kazenskih strelih premagal Ottawo. Race so trikrat vodile, a so senatorji vselej vrnili udarec. V podaljšku odločitve ni bilo, z 2:0 pa so v "loteriji" slavili domači. Kopitar in soigralci iz mesta angelov bodo po nekaj odmora naslednjič na delu v noči s srede na četrtek, ko bodo gostili Dallas. Kralji po treh zaporednih zmagah na zahodu zasedajo četrto mesto, v pacifiški diviziji pa v hrbet gledajo le ekipi iz Las Vegasa. Izidi:

Detroit Red Wings – Vancouver Canucks 4:5 (podaljšek) Boston Bruins – Montreal Canadiens 6:3 Chicago Blackhawks – Columbus Blue Jackets 3:6 Dallas Stars – Winnipeg Jets 3:1 Anaheim Ducks – Ottawa Senators 4:3 (kazenski streli)