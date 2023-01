Winnipeg ugnal nekdanje prvake iz St. Louisa

Uvodna tretjina je minila brez golov, nato pa so prvi zadeli gosti, ko je bil uspešen Jake Neighbours z igralcem več na ledu. Hokejisti St. Louisa so v zadnjo tretjino vstopili s prednostjo, ki so jo na začetku tega dela igre še povišali po golu Nikite Aleksandrova za 2:0.

Nato so domači le strnili vrste in sledila je toča zadetkov Winnipega. Najprej je bil uspešen Morrissey, nato je za izenačenje zadel Scheifele. Omenjena sta zadela še vsak po enkrat in domači ekipi prinesla zmago. Vratar Connor Hellebuyck je zbral 24 obramb, Kyle Connor in Saku Maenalanen pa sta k zmagi dodala dve podaji. Hokejisti St. Louisa so izgubili še na peti zaporedni tekmi.