Winnipeg utrdil vodstvo v zahodni konferenci

Danski hokejist je dva od treh zadetkov dosegel že v prvi tretjini, ko je zadel za vodstvo z 0:1 in 1:2. Domačinom je nekaj upanja na drugačen končni razplet z izenačujočim zadetkom vlil Sean Kuraly.

V drugi tretjini je za povišanje vodstva gostov v tretji minuti zadel Mason Appleton. V zadnjih petih minutah drugega dela je vsako izmed moštev zadelo po enkrat. Najprej je izid na 2:3 znižal Sean Monahan, nato pa je v 39. minuti Ehlers dosegel še svoj tretji zadetek na tekmi.

"Že na ogrevanju sem se počutil zelo dobro, zato bi bil kar malce razočaran, če mi ne bi uspelo zadeti," je po tekmi razmišljal Ehlers. Dodal je, da uspeh njegove ekipe v letošnji sezoni temelji predvsem na dobri igri v obrambi, saj on in njegovi soigralci nasprotniku ne dopuščajo veliko priložnost za dosego zadetka. Zmago Winnipega sta v zadnji tretjini potrdila Josh Morrissey in Gabriel Vilardi.

Poleg omenjene so bile odigrane še štiri tekme. Kar osem zadetkov so gledalci videli v Minnesoti, kjer je domače moštvo s 5:3 odpravilo Tampo Bay Lightning. Pri domačih je z dvema goloma in podajo izstopal Kiril Kaprizov.