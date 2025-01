Winnipeg z zmago na kanadskem derbiju potrdil vodstvo

Junaka tekme v Torontu sta bila Mark Scheifele s tremi goli in podajo ter Kyle Connor, ki je ob dveh golih strelsko statistiko izboljšal še z dvema podajama.

Tekma v Scotiabank Arena je bila odločena v zadnji tretjini, ko je Scheifele v 44. in nato v 54. minuti zadel za 3:1 in 4:1, 21 sekund pred zadnjim piskom sirene pa je zadel še prazen tekmečev gol, ko je trener Toronta vratarja zamenjal s šestim igralcem na ledu.

Na zahodu dve točki zaostaja ekipa iz Meke igralništva, Las Vegasa. Končni izid 3:1 je v 56. minuti dosegel Keegan Kolesar, ki je bil tudi podajalec pri vodilnem golu Tannerja Pearsona v 20. minuti. V uvodu v zadnji del je izenačil Mason McTavish, vodstvo pa je vitezom spet priigral Tomas Hertl v 50. minuti. Zelo razpoložen je bil tudi domači vratar Adin Hill, ki je zbral kar 31 obramb.

Na vzhodu vodi New Jersey, ki je s 5:0 ugnal New York Rangers. Drugič v sezoni je dva gola na eni tekmi dosegel Jack Hughes, vratar Jacob Markström pa drugič zaporedoma ni dobil gola. Za New Jersey so zadeli še Timo Meier, Stefan Noesen in Dawson Mercer.

Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem so v zahodni konferenci na petem mestu. Pred njimi je Minnesota, ki je ponoči s 4:3 ugnala Chicago in Edmonton Oilers, ki so tako kot kralji za božič dobili dodaten dan odmora. In po treh prazničnih dneh bo na velikem derbiju zahoda v Los Angelesu gostoval prav Edmonton.