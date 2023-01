Winnipeg z zmago nad Arizono prevzel vodstvo na zahodu

Hokejisti Winnipeg Jets so v severnoameriški poklicni ligi NHL z 2:1 premagali Arizona Coyotese. Z novo zmago so potrdili prvo mesto v zahodni konferenci, v kateri so Los Angeles Kingsi Anžeta Kopitarja ta čas na petem mestu. Kralji, ki so tokrat počivali, imajo enak točkovni izkupiček kot Seattle (56) na četrtem mestu, točko več na tretjem ima Dallas.

Presenetljiv poraz na domačem ledu v Raleighu pa je doživela druga najboljša ekipa vzhoda, Carolina Hurricanes, ki je po kazenskih strelih s 3:4 klonila proti Vancouver Canucksom. Elias Pettersson je zadel odločilni strel in pomagal Vancouvru, da ni pet zaporednih gostujočih tekem končal brez zmage. V rednem delu so za goste zadeli Ethan Bear, J.T. Miller in Brock Boeser, ki je bil uspešen 17 sekund pred koncem rednega dela, s čimer je Vancouvru zagotovil podaljšek. Vratar Collin Delia je zaustavil 29 strelov.

"Fantje se borijo, igrajo trdo, čeprav se ne izide vedno. So dobra ekipa in vsakič želijo zmagati," je po tekmi dejal trener Canucksov Bruce Boudreau. V gosteh so bili uspešni tudi Montreal Canadiensi, ki so v sloviti dvorani Madison Square Garden z 2:1 premagali domače Rangerse in končali njihov niz sedmih zaporednih tekem brez poraza po rednem delu. Izkazal se je vratar Sam Montembeault, ki je zbral 38 obramb. Liga NHL, izidi:

New York Rangers - Montreal Canadiens 1:2

Carolina Hurricanes - Vancouver Canucks 3:4 (kazenski streli)

Winnipeg Jets - Arizona Coyotes 2:1