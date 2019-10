Edmonton poražen po kazenskih strelih, Washington slavil v Chicagu

Skupaj je bilo sinoči na sporedu pet tekem. Ekipa New York Rangers je doma izgubila z Vancouver Canucksi, izid je bil tesen, 2:3. Gostje so prvi del dobili kar s 3:0, izredno napeto pa je bilo v zadnjem delu, potem ko je Artemi Panarinv 46. minuti znižal na 2:3, a izenačenja ni bilo, vratar Vancouvra Markstrom je zbral 38 obramb, poraženi Lundqvist pa kar 40.

Edmonton Oilersi so izgubili, a so z osvojeno točko (po izvajanju kazenskih strelov) zbrali 15 točk, kolikor sta jih v NHL zbrala tudi Colorado in Buffalo. Junaka tekme sta bila Kyle Connor in Patrick Laine, ki sta v izvajanju kazenskih strelov ugnala Edmontonovega vratarja Mika Smitha.

V metropolitanski skupini vodi Washington, ki za točko zaostaja za vodilno trojko na lestvici. Igralci iz prestolnice so se tokrat veselili zmage s 5:3 na gostovanju v Chicagu. Izredno atraktivna je bila zadnja tretjina, v kateri je Washington z golom Aleksandra Ovečkina najprej povedel s 3:1, gostitelji so 50. minuti izenačili, Tom Wilson (52.) in Lars Eller pa sta Washingtonu (60.) zagotovila zmago, vratar Holtby je ubranil 41 strelov.