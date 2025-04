Colorado 'pustošil' v Dallasu, domača zmaga Winnipega

Onstran Atlantika so se v soboto po lokalnem času začeli letošnji boji za Stanleyjev pokal. Ekipi Winnipeg Jets in Colorado Avalanche sta prvi krog končnice severnoameriške hokejske lige NHL odprli z zmagama. Jets so v prvi tekmi prvega kroga zahodne konference premagali St. Louis Blues s 5:3, ekipa Avalanche pa je bila boljša od Stars s 5:1.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V nedeljo se bodo začele še tri serije. Pomerili se bosta ekipi Carolina Hurricanes in New Jersey Devils, hokejisti Toronto Maple Leafs in Ottawa Senators bodo igrali v bitki za Ontario, merili se bosta tudi ekipi Vega Golden Knights in Minnesota Wild. Hokejisti Washington Captials in Montreal Canadiens bodo serijo začeli v ponedeljek, skupaj z Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja in Edmonton Oilers, nato pa bodo na veliko sceno stopili branilci naslova Stanleyjevega pokala Florida Panthers, ki se bodo v bitki za Florido udarili z ekipo Tampa Bay Lightning.

V Winnipegu je blestel Kyle Connor, ki je manj kot dve minuti pred koncem preprečil podaljšek ter zadel za vodstvo s 4:3. Connor je prispeval tudi par podaj, kapetan Adam Lowry pa je nato potrdil zmago, ko je 53 sekund pred koncem zatresel nebranjeno mrežo tekmecev. Druga tekma v seriji, v vsakem krogu moštva za napredovanje igrajo na štiri zmage, bo prav tako v Canada Life Centru, kjer je bila že na prvi tekmi končnice glasna polna dvorana 15.225 navijačev.

Mark Scheifele FOTO: AP icon-expand

Mark Scheifele je dosegel gol in dve asistenci, za Jets pa je zadel tudi Jaret Anderson-Dolan. Scheifele je postal najboljši igralec franšize Jets z osvojenimi 41 kariernimi točkami v končnicah. "Nocoj to doseči pred navijači, je bilo nekaj posebnega," je dejal Scheifele. "Biti del te igre nocoj je bilo prav tako zelo zabavno, le zabavali smo se." Connor Hellebuyck je zbral 14 obramb za Winnipeg, ki so stopili v ospredje boja za Stanleyja, potem ko so redni del sezone končali z najboljšim izkupičkom ter osvojil vmesni predsedniški pokal.

Nathan MacKinnon in Mikey Anderson FOTO: AP icon-expand