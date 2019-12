Za domače slovo od leta 2019 tesna zmaga SŽ Olimpije

Začetek tokrat ni bil najboljši. Domači so sicer imeli terensko premoč, a niso zadeli. Gostje pa so udarili dvakrat na podoben način, ko so v dveh minutah in pol dvakrat izkoristili nezbranost domače obrambe in matirali vratarja Tilna Spreitzerja.

Nadaljevanje je bilo bistveno boljše. Najprej Ljubljančani sicer niso izkoristili prednosti dveh igralcev več, se je pa igra nato povsem preselila pred vrata gostov, domači pa so nenehno pritiskali in si ustvarjali priložnosti. Začeli pa so tudi zadevati, najprej je po lepi akciji znižal Anej Kujavec (25.), v 37. minuti je nato iz bližine pod prečko natančno meril Janez Orehek, pritisk zmajev v tej tretjini pa je obrodil sadove še štiri sekunde pred koncem, ko je vratarja Jakoba Rabanserja premagal še Aljaž Chvatal.

A visokega ritma domači niso zadržali, v zadnjem delu so bili gostje spet enakovredni in z igralcem več tudi izenačili. Zadnjo besedo pa so le imeli domači, po strelu Gala Korena (57.) je plošček presenetil vratarja gostov in končal v mreži za končnih 4:3.

Naslednja tekma, zadnja v koledarskem letu 2019, zeleno-bele čaka v ponedeljek, ko bodo gostovali pri Fassi, tudi leto 2020 pa bodo začeli v gosteh, v četrtek bodo igrali pri Rittnu.

Izid:

SŽ Olimpija - Wipptal Broncos 4:3(0:2, 3:0, 1:1)