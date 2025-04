Za konec rednega dela sezone poraz kraljev proti Calgaryju

Sam Morton in Zayne Parekh sta zadela po gol na svojem debiju v ligi NHL, Nazem Kadri je bil uspešen dvakrat, Mikael Backlund je dosegel gol in podajo, Dan Vladar pa je zbral 30 obramb za plamene, ki so sezono končali z nizom štirih zmag in osmimi točkami. Branilec Calgaryja Hunter Brzustewicz in napadalec Aydar Suniev sta prav tako debitirala v ligi NHL.

Kučerov je postal deseti igralec v zgodovini, ki je ta pokal prejel najmanj trikrat. Pred njim so ta dosežek od prve podelitve v sezoni 1947/48 dosegli Wayne Gretzky (10), Gordie Howe (6), Mario Lemieux (6), Phil Esposito (5), Jaromir Jagr (5), Connor McDavid (5), Stan Mikita (4), Bobby Hull (3) in Guy Lafleur (3).

Redni del sezone se je končal tudi s podelitvijo nagrad najboljšima napadalcema, ki sta ju dobila hokejista iz Evrope. Ruski desni krilni igralec ekipe Tampa Bay Lightning Nikita Kučerov je prišel do svoje tretje in druge zaporedne trofeje Art Ross za najboljšega napadalca lige s 121 točkami.

Končnica za Stanleyjev pokal se bo začela v noči na nedeljo z dvobojema na zahodnem delu lige med Winnipeg Jets in St. Louis Blues ter Dallas Stars in Colorado Avalanche. Winnipeg bo imel po osvojitvi predsedniškega pokala za najboljšo ekipo rednega dela prednost domačega ledu ves čas končnice.

Naslednji večer se bodo začele še tri serije, pomerili se bodo Carolina Hurricanes in New Jersey Devils, Toronto Maple Leafs in Ottawa Senators v bitki za Ontario ter Vegas Golden Knights in Minnesota Wild. Nato bosta poleg tekme v Los Angelesu še dvoboja med Washington Capitals in Montreal Canadiens ter branilci Stanleyjevega pokala iz Floride Panthers in ekipo Tampa Bay Lightning.

Liga NHL, izidi:

Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 5:4

Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 4:3 (podaljšek)

Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 7:5

New York Rangers - Tampa Bay Lightning 4:0

Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 5:2

Columbus Blue Jackets - New York Islanders 6:1

Los Angeles Kings - Calgary Flames 1:5

(Anže Kopitar odigral 16:22 minute za LA Kings).