Za ohranjanje sanj o (neposredni) končnici mora v Tivoliju pasti Salzburg

Po zmagi v Hali Tivoli v torek proti Vienna Capitals zmaji gostijo še eno avstrijsko moštvo, Red Bull Salzburg. Dunajčane so z zmago izločili iz bitke za končnice, se bodo tokrat oddolžili za poraz v podaljšku na zadnjem obračunu v Salzburgu? Do konca rednega dela bodo sicer imeli Ljubljančani zelo zahteven razpored, saj igrajo še s štirimi ekipami z vrha lestvice: v petek ob 19.15 gostijo tretji Salzburg, v nedeljo gostujejo pri vodilnem Celovcu, naslednji teden pa sledita še domača tekma z drugim Fehervarjem in gostovanje pri četrtem Linzu. Tudi neposreden preboj v končnico za zmaje ni nemogoč.

Upi Karhula

Ljubljanski hokejisti so uspešno začeli zadnji teden rednega dela sezone. Po reprezentančnem premoru prejšnji teden (Slovenija je na prijateljskih tekmah dvakrat premagala Italijo) so se hokejisti spet vračajo v ligaški ritem. Ljubljančani imajo že dolgo v roki vozovnico za dodatne kvalifikacije za končnico, ob zelo ugodnem razpletu bi lahko še ujeli celo neposredno uvrstitev s šestim mestom. Aktualni prvaki iz Mozartovega mesta, nov izziv za zmaje, so trenutno tretjeuvrščeno moštvo. Ob pogledu na zadnjih pet tekem imajo zmaji in biki enako bilanco: dve zmagi, zmago po podaljšku, poraz po podaljšku in poraz.

Vratar Lukaš Horak je brez dvoma prvo ime ljubljanskih hokejistov v tekoči sezoni. Čeh je statistično med najboljšimi golmani lige ICE.

Avstrijci imajo izredno kvalitetno moštvo, njihov najboljši strelec je Peter Schneider s 17 goli in 23 podajami, a je kar 14 točk za našim najboljšim strelcem Trevorjem Goochem, ki je v tej sezoni zabeležil že 21 golov in 33 podaj, skupaj 54 točk in si trenutno deli drugo mesto na lestvici "top scorerjev" Lige ICE s Kevinom Royem. "V zadnjih krogih nas res čakajo težki tekmeci, a v letošnji sezoni smo vedno dobro igrali proti najboljšim v ligi. Na takih tekmah je motiv vedno prisoten, ni potrebno dodatnih pogovorom," je pred končnico rednega dela lige ICE povedal Upi Karhula. Vratar Lukaš Horak je na torkovi tekmi že petič v tej sezoni zaklenil mrežo. "Salzburg je močen nasprotnik in pričakujemo lahko dobro hokejsko tekmo. Dobro se moramo pripraviti na tekmo, igrati od začetka celih 60 minut in ne popuščati," je za uradno klubsko spletno stran povedal pred tekmo s Salzburgom in dodal: "Vedno je lepo ohraniti mrežo nedotaknjeno, a pri tem gre zahvala tudi mojim soigralcem."

Statistika kaže, da nekoliko bolj disciplinirano igrajo zmaji, saj imajo manj kazni, na klopi so sedeli le 7,7 minute na tekmo, medtem ko so Avstrijci sedeli 10,3 minute. So pa zato slednji boljši tako v igri z igralcem več kot v igri z igralcem manj. Salzburg in Ljubljano pa povezuje tudi večno rivalstvo, ki traja že od sezone 2007/08, ki so Ljubljančani proti Salzburžanom klonili v finalu.