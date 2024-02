Za šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah padel Columbus

Za domačine je dva gola prispeval Pierre-Luc Dubois , po enega in podajo pa Quiton Byfield in Drew Doughty .

Dubois je nato v 32. minuti znova povečal prednost gostov na dva zadetka. V domačih vratih pa je uspešno delo opravljal Cam Talbot , ki je zbral 33 obramb. V zadnji tretjini je domače moštvo potrdilo zmago z zadetkoma Kevina Fiale v 56. minuti in Doughtyja 23 sekund pred koncem tekme.

V pretekli noči sta zmagali vodilni moštvi v vzhodni konferenci. Prva ekipa vzhoda Florida Panthers je s 3:2 po podaljšku odpravila Ottawa Senators, drugouvrščeni New York Rangers pa so bili s 3:1 boljši od Dallas Stars. Medtem pa je poraz doživela najboljša ekipa lige in zahoda Vancouver Canucks, ki je z 1:3 izgubila na gostovanju pri tretji ekipi zahoda Colorado Avalanche.

Liga NHL, izidi:

Los Angeles Kings - Columbus Blue Jackets 5:1

(Anže Kopitar: 1 strel na gol v 18:24 minute za LA).

Florida Panthers - Ottawa Senators 3:2 (podaljšek)

New York Rangers - Dallas Stars 3:1

Pittsburgh Penguins - New York Islanders 4:5 (podaljšek)

Washington Capitals - New Jersey Devils 6:2

Winnipeg Jets - Minnesota Wild 6:3

Colorado Avalanche - Vancouver Canucks 3:1

Vegas Golden Knights - Nashville Predators 3:5