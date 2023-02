Za slovo nov visok poraz hokejskih zmajev

Hokejisti Olimpije so odigrali še zadnjo tekmo v tej sezoni regionalne hokejske lige ICE. Danes so v Italiji proti Pustertalu, ki se na lestvici nahaja le mesto višje od Ljubljančanov, doživeli še skupno 35. poraz in končali na predzadnjem 12. mestu. Za zmaji so na zadnjem mestu zaostali le hokejisti Vorarlberga. Že nekaj časa pa je bilo jasno, da se Olimpiji ne bo uspelo uvrstiti med prvih desetih ekip, ki napredujejo v končnico. Glede na to, da so se Ljubljančani v zadnjih tednih odločili za pomladitev ekipe in se odrekli večini tujcev, tudi danes proti neposrednemu nasprotniku na lestvici ni bilo visokih pričakovanj. Domačini so hitro na začetku dvoboja povedli, ko so izkoristili zgodnjo igro z igralcem več na ledu in je zadel Olivier Archambault. Olimpija se je nato do konca prve tretjina borila in bila enakovreden nasprotnik, a do zadetka ni prišla.