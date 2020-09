Za uvod v poletno ligo zmagi SŽ Olimpije in Beljaka

Prizor z "večnega" derbija Jesenic in SŽ Olimpije v minuli sezoni.

Ljubljančani so zmagali s 4:1 (3:1, 0:0, 1:0), zadetke pa so dosegli Anže Ropret, Aleš Mušič, Luka Ulamec in Tadej Čimžar. Edini strelec na drugi strani je bil Luka Ščap.

Jeseničani so prvo tretjino dobili z zadetkom Andreja Hebarja, v nadaljevanju tekme pa niso več premagali vratarja Beljaka in na koncu izgubili 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).

V petek ob 19. uri je tekma Sij Acroni Jesenice ‒ selekcija Slovenije, v soboto ob isti uri pa je na sporedu prvi veliki derbi sezone med Jesenicami in Olimpijo. Tekme na Bledu potekajo ob prisotnosti gledalcev, cena vstopnice je 10 evrov, otroci do 12. leta pa imajo prost vstop.