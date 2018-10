Začetek lige NHL: Prvaki dvignili prapor nato odpihnili Boston

Štiri mesece po tem, ko je po 44 let čakanja dvignili Stanleyev pokal, je moštvo iz ameriške prestolnice takoj pokazalo, da misli resno z obrambo naslova. Še pred začetkom tekme so v Washingtonu opravili krajšo proslavo osvojenega naslova. Superzvezdnik Aleksander Ovečkin je kot zadnji prišel iz tunela s Stanleyevem pokalom v rokah, z njim naredil krog okoli ledene ploskve, nato pa so v dvorani Capital One dvignili prapor prvakov v sezoni 2017-18. V nadaljevanju je sledil prvi, zelo odločen, korak v obrambi naslova. Ovečkin je za ekipo Washingtona, ki je skoraj nespremenjena v primerjavi z lansko sezono, dosegel en gol in enkrat podal, Jevgeni Kuznecov je dvakrat zadel, Niklas Backstrom pa je trikrat podal, medtem ko je vratar Braden Holtby prvič v 18 mesecih na tekmi redne sezone zaklenil vrata. Tekme, ene od štirih na prvi večer sezone, je bilo tako rekoč konec že po 28. minutah, ko je za vodstvo s 5:0 drugič zadel Kuznecov.