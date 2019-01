Zadetek Kopitarja premalo za uspeh 'kraljev' v San Joseju

Čeprav so Anže Kopitar in druščina želeli okusiti slast zmage, je bilo moštvo San Joseja preprosto premočno za v letošnji sezoni nestanovitno zasedbo Los Angelesa, ki igra po sistemu toplo-hladno.



Edini zadetek so kralji torej dosegli v 24. minuti tekme, ko je po začetnem zaostanku na 1:1 izenačil kapetan dvakratnih prvakov lige NHL Anže Kopitar. Po lepi dvojni podaji z Dustinom Brownom je slednji z nakazanim strelom prelisičil tekmečevo obrambo in vratarja, 31-letni Hrušičan pa je mojstrsko s palico preusmeril podajo v zadetek. Pred tem je za domače vodilni zadetek po podaji razpoloženega Erika Karlssona v 18. minuti dosegel Joonas Donskoi. Vse do 30. minute so se 'kralji' dobro upirali domačinom, katere je v vnovično vodstvo z 2:1 popeljal Tomaš Hertl.