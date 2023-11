Carolina po preobratu presenetila Columbus

V derbiju večera, Winnipeg je nanizal pet zmag zaporedoma, Nashville pa je peto dosegel prav ponoči, je gol in podajo za zmagovalce vpisal Roman Jos. Zadela sta tudi Yakov Trenin in Gustav Nyquist in domači so po dveh tretjinah vodili s 3:0. Vse do zadnjega dela je bil nerešljiva uganka vratar Nashvilla Juuse Saros, ki je skupaj zbral 33 obramb. Josh Morrissey v 51. in Cole Perfetti v 52. minuti pa sta v zadnjem delu poskrbela, da je bila končnica zanimiva, a sta obe točki ostali doma.

Do zmage je ponoči prišla tudi zadnjeuvrščena Carolina, ki je po preobratu presenetila Columbus s 3:2. Vseh pet golov je padlo v zadnji tretjini, kjer je Columbus celo povedla z 2:0, nato pa so za domače zadeli Frederik Andersen, Antti Raanta in prvič v sezoni tudi Andrej Svečnikov, ki je minuto in 55 sekund pred koncem odločil zmagovalca.