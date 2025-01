Zajc okrepil železarje

Miha Zajc je za Olimpijo v ligi ICEHL na 28 tekmah dosegel pet golov in štiri podaje. Potem ko se je razšel z Ljubljančani, se 28-letni hokejist do konca sezone seli k večnim tekmecem na Jesenice.

"Pred nekaj dnevi si nismo predstavljali, da bi bil priimek Zajc lahko del naše prihodnosti. Vendar si vedno želimo imeti najboljšo možno ekipo in napadati najvišja mesta v vseh tekmovanjih, v katerih nastopamo. Zato so kakovostni igralci pri nas vedno dobrodošli. Miha je dokazano kakovosten igralec, ki je že blestel v ligi AHL. Po pogovoru z njim se je izkazalo, da je visoko motiviran in željan dokazovanja. Prepričan sem, da bo v nadaljevanju sezone pomemben člen naše ekipe," je v uradnem sporočilu za javnost med drugim dejal direktor železarjev Anže Pogačar.